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Понедельник, 25 февраля 2019, 10:46 мск

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Москалькова: Большинство россиян в украинских тюрьмах – крымчане

www.instagram.com/moskalkova.official/

69 россиян пожаловались на условия содержания в тюрьмах Украины. Эти люди нуждаются в в медицинской помощи. Большинство из них гражданские активисты и уроженцы Крыма, преследуемые украинскими властями за свою позицию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

​«У меня уже в работе список из 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи, – рассказала омбудсмен «Известиям». – Часть из них военнослужащие, но большая часть – гражданские лица. Просто активные люди, в основном крымчане, которые, можно сказать, репрессированы за свою позицию».

Москалькова отметила, что список направили директору консульского департамента МИД России Ивану Волынкину и уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой для проверки информации о нарушениях прав граждан России, находящихся в местах принудительного содержания на Украине.

В частности, в этом перечне присутствуют журналист Кирилл Вышинский и военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов, а также 84-летний харьковский ученый Мехти Логунов, обвиненный Киевом в государственной измене. По версии следствия, он собирал для России информацию о государственных оборонных заказах. Логунова назвали «русским шпионом» и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Ранее Москальскова сообщала, что с различными жалобами и просьбами о помощи к ней поступило около 600 обращений из зарубежных стран, большая часть из них – 181 – из Украины. В основном эти жалобы касаются условий содержания в изоляторах и тюрьмах, а также вопросов дознания и предварительного следствия, пересмотра приговоров и сроков нахождения под стражей.​

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий называет сложившуюся ситуацию «антироссийским психозом», подкрепленным пропагандой со стороны СМИ и правящих кругов. «Когда ты начинаешь отстаивать интересы русскоязычного населения или, например, положительно высказываться о русской культуре, тебе говорят, что ты «поддерживаешь агрессора», – пояснил украинский парламентарий. – В стране, увы, сложилась ситуация, когда людей никто не считает. Никого не интересует, что происходит в тюрьмах, никто не расследует реальные преступления».

Подтверждает эти словам замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «На Украине жестко преследуются наши соотечественники. К лицам, которые по надуманным причинам задерживаются как «пособники Кремля» – а там используется именно такой термин, – не пускают адвокатов, люди содержатся в плохих условиях», – заключил депутат.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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