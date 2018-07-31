На Украине направили в суд дело беременной крымчанки Одновол

Прокуратура несуществующей Автономной республики Крым передала в суд обвинительный акт в отношении активистки движения «Волонтеры победы» Елены Одновол.

Как сообщал «Новый День», украинские силовики задержали крымчанку, которая находилась на пятом месяце беременности, в апреле этого года. За участие в сборе подписей в Крыму в поддержку президента России Владимира Путина на выборах, на Украине Одновол обвиняют в «государственной измене». В качестве меры пресечения ее сразу же заключили под стражу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обвинительный акт направлен в апелляционный суд Киева. По версии украинской стороны, крымчанка, принимая участие в официальной процедуре подготовки к проведению выборов президента РФ в Крыму, способствовала признанию российского статуса полуострова. «Совершала действия, направленные на изменение границ территории Украины и государственной границы. В ходе досудебного расследования, в частности, заключениями портретной экспертизы, показаниями свидетелей и другими добытыми доказательствами, подтверждена противоправность ее деятельности», – сообщили пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Отметим, как протекает беременность крымчанки, украинские ведомства не сообщают.

По украинским законам за «госизмену» Одновол грозит до 15 лет лишения свободы.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 31.07.18

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