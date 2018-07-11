«Абсолютно бесчеловечно»: Москалькова высказалась о положении крымчанки Одновол в украинском плену

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила украинских силовиков в жестокости из-за отношения к крымчанке Елене Одновол.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активистку общественной организации «Волонтеры Победы» содержат в следственном изоляторе, не желая смягчить меру пресечения даже с учетом ее беременности.

«Я по-прежнему буду настаивать, просить, чтобы ей пересмотрели хотя бы меру пресечения, потому что абсолютно бесчеловечно при таком обвинении, а она не совершила тяжких преступлений, и мы знаем ее волонтерскую деятельность, держать ее под стражей. Это выходит за всякие рамки нравственного понимания отношения к женщине», – заявила омбудсмен.

Напомним, украинские силовики задержали Одновол в апреле. За участие в сборе подписей в Крыму в поддержку президента России Владимира Путина на выборах, на Украине ее обвиняют в «государственной измене». В качестве меры пресечения ее заключили под стражу до 21 июня. После чего Херсонский городской суд продлил арест российской волонтерке еще на два месяца.

Москва, Леонид Маковецкий

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