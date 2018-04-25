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Четверг, 26 апреля 2018, 10:31 мск

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Прогноз онлайн: уникальный проект морского мониторинга выходит за пределы Крыма (ФОТО)

Проект молодых севастопольских ученых по мониторингу температуры морской воды расширяет географию.

Как уже сообщал РИА «Новый День», севастопольцы разработали не имеющую аналогов в мире систему наблюдения. Метод позволяет получать самые точные и оперативные на сегодняшний день данные, благодаря установленным в морской воде сенсорам с термодатчиками на солнечных батареях, связанным посредством сотовой связи с сервером и Интернет-сайтом.

«Термодатчик замеряет температуру воды, процессор считывает этот показатель, после упаковывает данные в файл и говорит GSM -модулю, чтобы он их отправил. Затем модуль отправляет данные к нам на сервер. Вы заходите на наш ресурс, и в тех местах, где стоят метки, данные подгружаются с сервера», – объяснил технологию соавтор проекта Владислав Елышев.

Буи разместили на 7 популярных севастопольских пляжах. В этом году разработчики планируют охватить крымское побережье вплоть до Керчи.

«Всего планируем установить 25 буев. Вчера поставили третий по счету на Ближнем пляже в Балаклаве. Хотим успеть до середины июня. Данные с буёв будут обновляться от 1 часа до 3-х в зависимости от уровня заряда. По результатам тестирования в прошлом сезоне усовершенствовали технологию. Купили 3D принтер. В качестве корпуса используем обычный дорожный конус: в него вставляем напечатанную на 3D принтере надстройку, в которой размещаем всю электронику», – рассказал Елышев РИА «Новый День».

Более того, по словам ученого, в этом году датчики установили на пассажирских судах, курсирующих вдоль берегов полуострова и между Крымом и Сочи.

«Корабли – это безлимитный источник питания и возможность получать данные вдоль акватории каждые 5 минут (скорость обновления на сайте аналогичная – прим. «НД») на глубине около 2-х метров. Датчик выведен в кингстон, который берёт забортную воду», – объяснил Елышев, добавив, что первый тестовый рейс состоится уже в середине мая.

Фотографии проекта WatSen:Карта теплой воды

На сегодняшний день такие датчики установлены на двух судах, но разработчики продолжают вести переговоры с владельцами морского транспорта.

«Вчера получили ответ от 4-х судов, скоро на них установим по датчику», – сообщил ученый.

Севастополь, Галия Шакирова

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