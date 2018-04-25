Глава ФАС России пообещал штрафовать нефтрейдеров Крыма, пока они не разорятся

Высокие цены на бензин в Крыму снова вызвали негодование у руководителя ФАС России Игоря Артемьева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава антимонопольной службы пообещал участникам рынка многомиллионные штрафы, которые, по его мнению, должны оказать влияние на политику компаний и сдержать рост цен.

Напомним, ФАС в прошлом году уже выявляла картельный сговор среди нефтетрейдеров, наложив на них штраф в размере 129 миллионов рублей. За несколько месяцев до этого Артемьев сделал заявление, пообещав пойти на крайние меры, вплоть до разорения собственников АЗС, если они продолжат продавать нефтепродукты по завышенным ценам. После наложения штрафа компании попробовали оспорить решение антимонопольной службы, но суд встал на сторону ФАС.

«На эти компании наложен более чем стомиллионный штраф, который будет взыскан в ближайшее время. Если кому-то этого покажется мало, значит, будут еще более крупные штрафы. Так будет до тех пор, пока не придут люди, которые будут должным образом относиться к населению и законодательству о конкуренции», – цитирует ИА «КИА» Артемьева.

По его словам, цены на бензин в Крыму экономически необоснованны, «на 2-3 рубля выше, чем в той же самой Москве». При этом Артемьев подчеркнул, что компании могут и не отделаться одними лишь штрафами, так как в ФАС подозревают сговор, предусматривающий возбуждение уголовного дела.

«Определенного результата наше (региональное) управление и правительство Крыма добились совместно. Виновные будут оштрафованы, он и должны снизить цену. Сейчас уже некоторое снижение, как мне докладывают, – на 50 копеек – произошло, но этого мало. Снижение должно быть более адекватным», – заявил Артемьев.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе стало известно о возбуждении антимонопольного дела в отношении 10 крымских компаний, из-за нарушений закона о защите конкуренции. Анализ ФАС показал, что нефтепродукты несколько раз перепродаются между компаниями до того как поступают на АЗС. Благодаря соглашениям, компании получили возможность влиять на розничную цену бензина.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.04.18

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