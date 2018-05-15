Нефтетрейдеров оштрафуют на миллиард за грабеж крымчан

Крымским нефтетрейдерам грозит штраф в размере миллиарда рублей, если они не прекратят поднимать цены на бензин. Об этом заявил глава ФАС России Игорь Артемьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в службе намерены увеличивать сумму штрафов для нефтетрейдеров, пока они «не придут в нормальное состояние вразумления».

«Сейчас они заплатят 120 миллионов штрафа, но если они думают, что заплатят штраф и будут дальше грабить население, то так не получится. Будет еще один штраф, просто он будет в квадрате. Сейчас 120 миллионов, будет миллиард», – цитирует «РИА Новости» Артемьева.

Как уже сообщал «Новый День», ранее ФАС выявила картельный сговор среди нефтетрейдеров, наложив на них штраф в размере 129 миллионов рублей. За несколько месяцев до этого Артемьев сделал заявление, пообещав пойти на крайние меры, вплоть до разорения собственников АЗС, если они продолжат продавать нефтепродукты по завышенным ценам. После наложения штрафа компании попробовали оспорить решение антимонопольной службы, но суд встал на сторону ФАС. В этом году нефтетрейдеры получили новое дело: в ФАС заявили, что 10 крымских компаний подозреваются в нарушении закона о защите конкуренции. В службе считают, что нефтепродукты несколько раз перепродаются между компаниями до того как поступают на АЗС.

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