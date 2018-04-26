Украина запретила российским судам входить в свои внутренние воды

Украина закрыла допуск в свои внутренние воды российским кораблям. Соответствующее решение приняло накануне правительство «Незалежной».

Как уже сообщал «Новый День», инициатива принадлежит министерству инфраструктуры Украины. Официально главной причиной называется высокий уровень террористических угроз, но на самом деле таким образом Киев надеется вернуть Крым.

Согласно решению кабмина, запрещается «транзит и перевозки по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированными в РФ, а также любыми другими плавсредствами, что независимо от государства флага осуществляют судозаходы» в морские порты Крыма и Севастополя.

Соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины, после чего Украины намерена потребовать, чтобы аналогичные санкции ввели ЕС, США и другие страны.

Напомним, Украина уже требует у ЕС отказаться от участия в российском проекте «Северный поток-2», но на это никто не обращает внимания.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.04.18

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