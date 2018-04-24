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Среда, 2 мая 2018, 04:01 мск

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Украина намерена закрыть внутренние воды для российских судов

Министерство инфраструктуры Украины требует закрыть внутренние воды для российских судов. Об этом было заявлено 23 апреля на расширенном совещании в ведомстве с участием представителей Минобороны, МИД, ГПС и службы внешней разведки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главной причиной запрета заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк назвал высокий уровень террористических угроз: «Это недопустимо, когда по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет передвижения российских судов реками Украины», – заявил чиновник, добавив, что соответствующее обращение будет направлено в Совет национальной безопасности и обороны.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подрыве экономики «Незалежной» посредством сокращения торговли: «Речь идет о том, что наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего оборота, тогда как раньше это было более трети», – заявил тогда Порошенко, предпочитая не вспоминать об эмбарго на российские товары. Между тем, Украина делает все, чтобы поссориться и с другими торговыми партнерами: на том же совещании Лавренюк заявил об ужесточении мер в отношении судов, заходящих в порты Крыма: «Министерство инфраструктуры проведет анализ судов – нарушителей, из каких они стран, кто их судовладельцы, с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей».

Пока Украина ко всем таким «нарушителям» применяются две меры – конфискация суднаи возбуждение уголовного дела.

Киев, Платон Ефимчук

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