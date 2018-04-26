Испытания пройдены: автодорожная часть Крымского моста готова к эксплуатации

Специалисты провели динамические испытания автодорожной части моста через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тестировали мост специалисты научно-исследовательского института в течение нескольких недель. Они проверили, соответствует ли транспортная артерия требованиям безопасности и отвечает ли фактическая несущая способность ее конструкций параметрам, которые были заложены проектировщиками.

В ходе испытаний моста специалисты обследовали и несущие конструкции – опоры и пролеты. После этого прошли статические и динамические испытания на трех готовых участках: инженеры установили на пролетах датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. В том числе участки моста «нагружали» восемью самосвалами по 35 тонн, которые перемещались по мостовым пролетам по различным схемам-сценариям и моделировали разные типы и направления нагрузки.

Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста, сообщили в инфоцентре «Крымский мост» и добавили, что это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ.

Напомним, открытие движения по мосту через Керченский пролив запланировано в мае.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 26.04.18

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