Генподрядчик сообщил, когда откроет автомобильное движение по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроют во второй половине мая. Об этом заявил представитель генподрядчика.
«Работы на автодорожной части Крымского моста вышли на финишную прямую: готовность составляет 98%. Во второй половине мая мы будем готовы к открытию движения», – сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
Накануне все 19 км дороги по мосту были заасфальтированы, а специалисты завершили динамические испытания автодорожной части.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 26.04.18
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