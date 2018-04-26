Демерджи закрыли для авто

Владельцам автотранспорта официально запретили въезд на территорию государственного крымского заказника «Демерджи яйла».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма, решение принято на основании проведенной оценки негативного воздействия на природу.

«В соответствии с положением о заказнике, утвержденным постановлением Совета министров РК, проезд по территории Демерджи допускается только по утвержденным экскурсионным экологическим маршрутам», – говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, на сегодняшний день такие маршруты не установлены. Неясной остается и возможность популярных прогулок на квадроциклах по горному массиву, на которые неоднократно жаловались крымские экологи и общественники.

Нарушителям грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей.

Алушта, Оксана Мурзина

Алушта. Другие новости 26.04.18

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