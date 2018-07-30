Нельзя, но если очень хочется… Демерджи оккупировали автотуристы

В заказнике Демерджи наплевали на запрет передвижения автотранспорта, несмотря на то, что такие «прогулки» могут обернуться штрафом и потерей техники.

Напомним, что запрет на проезд по территории заказника был введен еще в конце апреля текущего года. В постановлении Совмина РК уточнялось, что допускается проезд лишь по утвержденным экскурсионным экологическим маршрутам, которых, к слову, до сих пор нет.

«Благоустройство троп на Северной Демерджи начнется ближе к осени, по плану», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь республиканского минэкологии Анастасия Старикова.

Однако в Интернете предложений «незабываемых поездок» меньше не стало, желающих тоже. Цены зависят от продолжительности маршрута. Шестичасовая экскурсия на квадроциклах по лесной дороге через лавандовые поля над Долиной привидений с заездом на «Голову Екатерины» и спуском к озеру Холодное обойдется от 10 до 12 тысяч рублей, часовая до Долины привидений – от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Между тем, «все, кто организуют прогулки на квадроциклах, делают это незаконно», – напоминают в минэкологии Крыма.

Рядовым нарушителям грозит штраф 3-4 тысячи (статья 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ) с конфискацией транспорта, а юридическим лицам – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечательно, что во многих рекламных объявлениях сказано, что «управлять квадроциклом может даже новичок, ни разу им не управлявший». Доверчивые туристы ведутся на приманку, забывая о сложности крымского горного рельефа.

Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлой недели с южного склона Демержди вместе с квадроциклом сорвались туристы из Саратова. Их эвакуация продолжалась 2,5 часа, после мужчину и женщину с травмами различной степени тяжести доставили в Алуштинскую городскую больницу.

Алушта, Галия Шакирова

Алушта. Другие новости 30.07.18

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