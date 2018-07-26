В Крыму участились падения с гор – на технике и без

Со склона Демерджи сорвались туристы на квадроцикле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне днем на южном склоне горы. Прибывшие на место происшествия спасатели два с половиной часа при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших. Мужчина и женщина из Саратова с травмами различной степени тяжести доставлены в Алуштинскую городскую больницу.

В этот же день в восточном Крыму специалистам Крым-спаса пришлось вызволять любительницу гор из Москвы: женщина повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться. Пострадавшую обнаружили на юго-восточной стороне мыса «Алчак-Кая» с признаками перелома. Ей была оказана психологическая и первая доврачебная помощь. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и носилок транспортировали москвичку по каменному «хаосу» к автомобилю скорой медицинской помощи и передали ее медработникам.

На поиски и спасение туристки ушло около двух часов, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 26.07.18

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