Конгрессмены США возмутились: Украина прославляет нацистских коллаборационистов

Американские конгрессмены призывают оказать давление на Украину за прославление нацизма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 60 членов палаты представителей Конгресса США призвали Государственный департамент оказать дипломатическое давление на Украину из-за того, что официальные власти страны причислили деятелей запрещенных в РФ экстремистских организацией Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) к героям и регулярно прославляют националистов.

«Эти формирования сотрудничали с нацистами и несли ответственность за убийство тысяч евреев, от 70 до 100 тысяч поляков и других этнических меньшинств в период между 1941 и 1945 годами», – говорится в письме конгрессменов.

Кроме того сенаторы настаивают на необходимости распустить неонацистский батальон «Азов».

В письме отмечается, что не лучше дела обстоят и в соседнем государстве – Польше, власти которого приняли закон «Об Институте национальной памяти», запрещающий говорить о причастности поляков к Холокосту. «Закон был правильно раскритикован Государственным департаментом правительства Израиля и другими и сопровождался всплеском антисемитской риторики», – заявили в обращении конгрессмены и подчеркнули, что антисемитские настроения на Украине и в Польше вызывают тревогу и неприемлемы на фоне глобального всплеска антисемитизма.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.04.18

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