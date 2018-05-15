Американский музей Холокоста возмутился отношением Украины к нацистам и евреям

На Украине поднимается новая волна антисемитизма, ситуация только осложняется: в стране начались гонения на цыган. Об этом заявили в американском музее Холокоста.

Напомним, в апреле текущего года радикалы разогнали цыганский табор на Лысой горе в Киеве, а уже в мае возле Львова был подожжен другой табор.

В национальном мемориальном музее Холокоста США, расположенном в Вашингтоне, осудили рост антисемитизма на Украине, а также призвали остановить насилие в отношении ромов и деятельность Украинского института национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем, пропагандирующего героизацию убийц евреев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организация призывает украинское правительство последовательно бороться с новыми проявлениями нетерпимости, включая антисемитизм и антиромские настроения. В музее подчеркивают, что киевские власти должны приложить все усилия для борьбы с антисемитизмом, а также пресечь попытки искажения истории Холокоста путем героизации нацистских коллаборантов и отбеливания исторической правды.

«Меморандум о сотрудничестве, подписанный 18 марта между министерством культуры, министерством образования, мэрией Киева, – положительный шаг обещающий развитие проекта по созданию Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, музейного и образовательного центра на одном из ужасающих мест массового убийства евреев во время Холокоста. В тоже время, усилия правительственного Украинского института национальной памяти по восхвалению определенных лидеров Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (обе организации запрещены в РФ – прим. НД) и очистке их кровавой репутации, вызывают сомнения в отношении намерений правительства», – заявили в музее.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлого месяца около 60 членов палаты представителей Конгресса США призвали Государственный департамент оказать дипломатическое давление на Украину.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.05.18

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