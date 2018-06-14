Международные организации требуют от Киева приструнить радикалов

Правозащитные организации «Amnesty International», «Frontline Defenders», «Human Rights Watch» и «Freedom House» раскритиковали киевский режим за покровительство ультраправых группировок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», правозащитники обратились к главе МВД «Незалежной» Арсену Авакову и генпрокурору страны Юрию Луценко с требованием остановить разгулявшихся нацистов, которые держат в страхе этнические меньшинства, представителей ЛГБТ, журналистов и общественников. Так, в тексте письма, адресованном Авакову и Луценко, упоминаются группировки, которые только в текущем году организовали десятки насильственных нападений на несогласных с их мнением.

Правозащитники отмечают, что выходки радикалов чаще всего прикрываются патриотизмом и традиционными ценностями, а также остаются безнаказанными, так как полиция даже не расследует данные происшествия. Кроме того, во многих городах Украины члены национальных группировок получили официальный статус народных патрульных, которые регулярно участвуют в избиениях представителей этнических меньшинств. «Почти полная безнаказанность, которой пользуются члены группировок, пропагандирующих ненависть, насилие и дискриминацию, создает впечатление, что эти нападения допускаются украинскими властями», – говорится в тексте письма.

«Мы с тревогой наблюдаем тенденцию к резкому увеличению числа такого рода инцидентов. Очевидно, что эта эскалация стала возможной из-за бездействия украинских властей. Поэтому мы ждем эффективного расследования подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности», – заявил «Коммерсанту» заместитель директора «Frontline Defenders» Андреа Рокка.

Между тем, радикальные организации на Украине выигрывают тендеры и собираются заниматься патриотическим воспитанием.

Как сообщал «Новый День», в апреле текущего года около 60 членов палаты представителей Конгресса США призвали Государственный департамент оказать дипломатическое давление на Украину за прославление нацизма. А в мае в национальном мемориальном музее Холокоста США, расположенном в Вашингтоне, осудили рост антисемитизма на Украине, а также призвали остановить насилие в отношении ромов и деятельность Украинского института национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем, пропагандирующего героизацию убийц евреев.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.06.18

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