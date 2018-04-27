Президент России собирается открыть Крымский мост

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в церемонии открытия автомобильного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», автомобильное движение через Керченский пролив откроют во второй половине мая. По словам представителя генподрядчика, готовность моста составляет 98%. Накануне все 19 км дороги по мосту были заасфальтированы, а специалисты завершили динамические испытания автодорожной части.

Точная дата церемонии пока не определена – если мероприятие впишется в график главы государства, Путин обязательно примет участие в открытии, сообщил Песков.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.04.18

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