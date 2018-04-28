На Украине потребовали отдать им Крымский мост

Украина должна забрать себе Крымский мост в качестве контрибуции. Об этом заявил экс-вице-спикер Верховного Совета Крыма, ныне депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров. Как уже сообщал «Новый День», в «Незалежной» никак не могут подсчитать убытки из-за строительства моста через Керченский пролив. Сначала речь шла о 10 млрд гривен, затем – о 20 млрд. Потом последовала оговорка, что 20 млрд – это только за «украинское море» без учета Крыма. Теперь прозвучало предложение просто забрать мост себе:

«Этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб и все остальное этому международному консорциуму, – цитирует Чубарова «Обозреватель». – В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем переподчинить или возвратить. Мост – это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине».

Получить мост Чубаров, как всегда, планирует чужими руками: «Я не вижу никакой другой формы эксплуатации этого моста как создание специального международного консорциума».

А пока и мост, и Крым являются российскими, Чубаров считает необходимым отслеживать всех, кто будет попадать на полуостров через эту транспортную артерию.

В ответ в Крыму заявили, что Украина не имеет никаких прав ни на полуостров, ни на мост:

«Это популизм. Это попытка истребовать компенсацию с бывших соотечественников, – цитирует РБК замминистра внутренней политики, информации и связи РК Вадима Первых. – Скорее это крымчане должны требовать компенсации от Киева за утраченные годы экономических возможностей, ущерб от блокад и языковой дискриминации».

Напомним, строительство моста через Керченский пролив планировалось в рамках договора о сотрудничестве между Украиной и РФ, но этот проект не был осуществлен. Возведение путепровода началось после вхождения Крыма в состав России. Открыть автомобильное движение по мосту планируется во второй половине мая.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.04.18

Во Львове с размахом отметят юбилей эсэсовцев-карателей. / СБУ пытает экипаж Норда, выбивая присягу Украине. / Опукскому заповеднику запретили брать деньги с туристов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»