Киевский журналист: Россия построила Крымский мост для Украины

Украина должна быть благодарна России за Крымский мост, ведь транспортный переход строят для «Незалежной». Об этом заявил киевский журналист Матвей Ганапольский.

«Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», – заявил Ганапольский, отметив, что в строительстве моста для Украины нет никакой проблемы, ведь Россия строит его за свой счет.

Как уже сообщал «Новый День», в «Незалежной» никак не могут подсчитать убытки из-за строительства моста через Керченский пролив. Сначала речь шла о 10 млрд гривен, затем – о 20 млрд. Потом последовала оговорка, что 20 млрд – это только за «украинское море» без учета Крыма. В конце апреля прозвучало предложение просто забрать мост себе: «Это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», – заявил кс-вице-спикер Верховного Совета Крыма, ныне депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров. Другие радикалы призывают устроить на мосту диверсии.

Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста будет открыто в середине мая.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.05.18

В Крыму обнаружили подводную лодку, затонувшую почти 110 лет назад. / Крымские пограничники начинают охоту на украинских пиратов. / Киев отказался оплачивать участие украинских спортсменов в международных соревнования в России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»