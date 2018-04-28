Крым предупредили об аномальной жаре

В Крыму ожидается аномальная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в Гидрометцентре РК, 28-30 апреля на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. И если сегодня столбики термометров поднимутся до +24 градусов, то завтра, 29 апреля, воздух прогреется уже до +29, а 1- 2 мая возможно +30 градусов. Это выше, чем температурные рекорды, зафиксированные в перечисленные дни за всю историю наблюдений. Например, до сих пор самым жарким считалось 29 апреля 1970 года – плюс 28,9 градуса. А наибольшая температура 2 мая была зафиксирована в 2013 году – плюс 28.

Впрочем, в мае может быть и жарче: например, в Ялте температурный максимум последнего месяца весны зафиксирован на уровне +33 градусов Цельсия.

Добавим, в Ялте море прогрелось уже до +15. Холоднее всего вода в Черноморском – +12.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.04.18

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