Турпоток в Крым вырос на 11%

Более 180 тысяч туристов посетили Крым в майские праздники. Этот на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма РК, с 28 апреля по 13 мая на полуострове побывали 181 тысяча 400 туристов, а в прошлом году в эти же даты – 163,5 тысячи человек.

Причиной повышенного интереса в минтуризма называют хорошую погоду и насыщенную праздничную программу. Как всегда, большая часть туристов выбрала для отдыха Южный берег Крыма. Ко Дню Победы турпоток увеличился в Евпатории, Керчи и Феодосии.

«В период майских праздников туристов принимали 265 официально зарегистрированных коллективных средств размещения с количеством мест более 54,2 тысяч мест, – сообщили в министерстве. – Загрузка крупных средств размещения крупные средства размещения составила 80% -100%».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 15.05.18

15 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Постпред Порошенко: Крымские дельфины отказались нарушить присягу Украине и свели счеты с жизнью. / «Я внук погибшего героя»: в Одессе судья не стал судить украинца за орден Отечественной войны. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»