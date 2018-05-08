На Крым надвигается очередной «фронт»: непогода будет бушевать два дня

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во второй половине дня 8 и в течение суток 9 мая на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы и град. Также возможен сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

«9 мая температура воздуха составит +18…+20°. Завтра ночью и утром будет идти дождь, который усилится во второй половине дня. До конца рабочей недели и в выходные дни характер погоды не изменится, а на следующей неделе преимущественно без осадков и потеплеет», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

В МЧС Крыма просят жителей и гостей республики не выходить из дома во время ливней, а если необходимость заставила выйти на улицу, не спускаться в подземные переходы. Водителям рекомендуют во время сильного дождя остановиться, включить аварийные огни и переждать осадки без движения.

Напомним, накануне сильный ливень доставил серьезные неудобства жителям Симферополя: в городе произошли отключения электроэнергии, в результате чего из строя вышел Интернет. Сильные осадки принесли немало проблем и водителям, которые в это время оказались в дороге. Из-за того, что ливневая канализация города не справляется с подобными явлениями, некоторые улицы оказались затоплены.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.05.18

В Крыму четвертый день не могут потушить свалку. / Херсонский суд оставил под стражей капитана крымского сейнера «Норд». / Губернатор Севастополя стал зарабатывать больше, но его зам все равно богаче. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»