Из-за ливня симферопольцы остались без Интернета и номеров на машинах

Сильный ливень доставил серьезные неудобства жителям Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время сильного дождя в городе произошли отключения электроэнергии. В результате чего из строя вышел Интернет.

В компании «Крымэнерго» корреспонденту РИА «Новый День» не смогли прокомментировать ситуацию и уточнить масштаб отключений. Представитель организации сообщил, что сводки по авариям будут опубликованы только на следующий день после ливня.

Отметим, что сильный дождь принес немало проблем и водителям, которые в это время оказались в дороге. Из-за того, что ливневая канализация города не справляется с подобными явлениями, некоторые улицы оказались затоплены. В соцсетях уже появились объявления от владельцев автомобилей, которые потеряли на таких дорогах таблички с госзнаками.

«Жалко жителей Симферополя. Из-за бездействия местных властей страдает народ, с каждым годом бассейн все больше», – прокомментировал последствия ливня один из пользователей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.05.18

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