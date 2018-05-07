Смотрите, чтобы не смыло: на Крым надвигается шторм

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем и вечером на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы и град. Возможен сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В МЧС Крыма просят жителей и гостей республики не выходить из дома во время ливней, а если необходимость заставила выйти на улицу, не спускаться в подземные переходы. Водителям рекомендуют во время сильного дождя остановиться, включить аварийные огни и переждать осадки без движения. По прогнозам синоптиков, завтра в Крыму возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +21…+23°, ночью +12…+14°. 9 мая: переменная облачность, кратковременный дождь. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +20°. Такая погода сохранится на полуострове до конца рабочей недели, сообщили в Гидрометцентре Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.05.18

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