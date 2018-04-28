Затерянный Крым: путеводитель по нераскрученным местам полуострова – 2018 (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 29 апреля, в Крыму официально стартует туристический сезон-2018.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские власти рассчитывают, что нынешний турпоток превзойдет показатели 2017-го года в 5,2 миллиона приезжих, туроператоры с новой силой рассказывают о популярных достопримечательностях и экскурсиях, а РИА «Новый День» составил список неизвестных широкой публике мест, которые обошли стороной путеводители.

Опукский заповедник

Крымский национальный природный заповедник «Опукский» находится на юге Керченского полуострова, в семи километрах от поселка Марьевка. Огромная территория (площадь – 1593 га) дикой, не прилизанной красоты.

Несмотря на то, что основан в 1998 году, имеет на своей территории уникальное по красоте и полезным свойствам розовое Кояшское озеро, а также входит в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения, заповедник не известен даже многим крымчанам.

Интерес к заповедной зоне начал просыпаться лишь пару лет назад, благодаря россыпи диких крымских тюльпанов, занесенных в Красную книгу, растущих по берегам все того же Кояшского озера.

Но если любоваться редкими цветами можно с середины апреля до середины мая, то созерцать розовую гладь водоема лучше всего в июле. К этому времени цвет становится насыщенным. Резкий контраст между цветом моря и озера, которые разделены лишь узкой песчаной полосой, создает нереальную фэнтезийную картинку. В шторм эффект усиливается: из-за минеральных солей поверхность водоема остается безмятежной.

По мнению ученых, розовый оттенок воде придает водоросль Дуналиелла Салина, которая к середине лета достигает пика своей активности. Правда, местные жители утверждают, что цвет гламура озеру обеспечивает магний. Помимо эстетического удовольствия от созерцания пейзажей, из поездки можно извлечь вполне практическую пользу: соль водоёма обладает множеством лечебных свойств.

Добираться до Опукского заповедника удобнее всего со стороны Керчи на своем автомобиле, хотя этот процесс может превратиться в настоящий квест из-за напрочь убитых дорог.

Рейсовые автобусы доходят до сел Марьевка и Яковенково. Оттуда придется идти пешком около 7 километров.

Керченские таксисты возьмут с вас 2 тысячи рублей с доставкой до места из города. Ценник опять-таки обусловлен не расстоянием, а состоянием дорожного полотна.

На входе в заповедник собирают «экологический сбор» в размере 200 рублей с человека. Дети проходят бесплатно. Впрочем, скорее всего, в ближайшее время эту практику отменят – Керченская природоохранная прокуратура признала поборы незаконными. Туристов по заповеднику сопровождают сотрудники, но можно договориться и погулять самим.

На территории действуют три сухoпутные экoлoгические трoпы: «Урoчище Опук» (маршрут № 1), «Между мoрем и oзерoм» (маршрут № 2), «Прибрежная» (маршрут № 3).

Караларский природный парк

В противоположной стороне от Опукского заповедника находится Караларский региональный ландшафтный парк. Он тянется вдоль побережья Азовского моря до поселка Золотого. По площади занимает более половины территории Керчи (68,06 кв. км и 108 кв. км – соответственно): только степь, прибрежные скалы и множество песчаных бухт или пляжей из ракушечника.

В мае-апреле здесь также можно увидеть краснокнижные тюльпаны и еще более редкую степную орхидею, а летом уютные маленькие и безлюдные бухты – идеальное место для камерного отдыха с палатками и наблюдением за звездным дождем в середине августа.

Все та же «дорожная» проблема, а также расположенное неподалеку грязевое озеро Чокрак отсекают «лишних» людей.

На территории парка расположены развалины сразу нескольких древних поселений, по которым можно беспрепятственно погулять. Здесь разрешается рыбалка, но только на удочку и не более двух крючков. В нескольких местах есть источники воды, не иссякающие даже летом.

Добраться в парк можно на автобусе от Керченского автовокзала до поселка Курортное. Далее пешком около 7 километров. Таксисты из Курортного возьмут за доставку 300-400 рублей, из Керчи – 2 тысячи. Въезд автотранспорта в природную зону разрешен.

«Надкрымье: от Ай-Петри до Фороса с облаками

Любители активного отдыха и горных походов придут в восторг от прогулки над Крымом в начале мая. Трехдневный маршрут Ай-Петри – Балаклава (урочище Беш Текне – перевал Байдарские ворота – урочище Тышлар с распиаренной достопримечательностью «Храм солнца» – перевал Ласпи – поселок Балаклава – всего около 60 км ) – популярный в советское время, сегодня незаслуженно забыт.

Его практически не встретишь в предложениях туроператоров и местных гидов, хотя за отдельные деньги (4 тысячи рублей с человека) найти проводника все же возможно. С возвышенности открываются видовые панорамы ЮБК, море сливается с небом в одну бесконечную синеву, а на светло-серых скалах алыми пятнами выделяются эндемики Крыма – краснокнижные пионы Биберштейна.

Один из участков маршрута (от Кастрополя) проходит по старой римской дороге, сохранившейся, можно сказать, в идеальном состоянии, а на подходе к Балаклаве с Большой севастопольской тропы виднеется знаменитая Бочка смерти. Поход можно сократить, спустившись в Форосе.

В гости к подземным богам

Одну из самых красивых пещер на постсоветском пространстве – Красную (Кизил-Коба) знают многие. Полукилометровый экскурсионный маршрут существует не одно десятилетие. Между тем, на сегодняшний день протяженность открытых спелеологами подземных ходов составляет более 26 километров. Но от «владений подземных богов» и потаенных красот Кизил-Кобы»: галереи сказок с причудливыми сталактитами, мерцающих в свете фонарей капельками воды сводов, сталагмитов, натеков, каменных цветов – коралитов, огромных залов, подземных водопадов и целых озер обычного туриста отделяет сифон – подводный туннель целиком или частично заполненный водой.

фото: Максим Каширский

Для того чтобы попасть в недра пещеры, нужно нырнуть через естественное препятствие.

фото: Максим Каширский

Двухкилометровая прогулка до подземного водопада Розовых струй обойдется в 4500 тысячи с человека, трехкилометровая – 7 тысяч рублей. Специальное снаряжение и опытный гид прилагаются.

«Чертов угол» Тарханкут и его «душа» Джангуль

Самая крайняя точка западного Крыма – мыс Тарханкут (по некоторым переводам «Чертов угол») с ошеломляющими скалами Большой Атлеша, «чашой любви» Малого, богатым подводным миром, прозрачной морской водой невероятных для Черного моря оттенков, песчаной косой Беляус и пока еще избежавший толп туристов из-за своей отдаленности (от Евпатории около 100 км) заслуживает внимания сам по себе.

Однако, по мнению местных жителей и адептов различных духовных практик, есть на Тарханкуте совершенно особенное место – урочище Джангуль (в переводе «цветок» или «озеро души).

Находится севернее поселка Оленевки (6-7 км) и тянется вдоль морского побережья на пять километров. Белые утесы, скалы в виде причудливых фигур, один из самых экологически чистых уголков крымского побережья. Отелей, магазинов и признаков цивилизации нет, поэтому ценителям комфорта Джангуль не подойдет. Сюда едут «дикари» и «просветленные». Источники пресной воды имеются.

От Оленевки таксисты возьмут за доставку 300 рублей.

Затерянный мир

Между Балаклавой и мысом Айя есть небольшой участок песчаного пляжа, притаившегося между крутыми отвесными скалами высотой до полукилометра, которые уходят в море. Добраться до него можно исключительно морским путем, если, конечно, нет выдающихся способностей к альпинизму и скалолазанию. Отсюда и название.

Чистое море, белые обрывистые скалы, поросшие сосной Станкевича – крымским эндемиком, подводные гроты и пещеры, в которые можно заглянуть. Затерянный мир считается одним из самых живописных крымских пляжей. Но так как входит в природный заказник «Мыс Айя», то с некоторых пор остаться здесь на ночь с палаткой стало затруднительно. Тем не менее, приехать на пару часов, чтобы просто искупаться и полюбоваться местными пейзажами, пока еще возможно.

Поездка на катере из Балаклавы займет примерно час и обойдется в 2500 тысячи рублей (за катер). С собой следует брать питьевую воду, так как на месте добыть пресную воду проблематично. Знать прогноз погоды тоже не помешает. В случае шторма спасать себя и имущество придётся в скалах.

Экстрим на Демерджи

Немногие знают, что в Крыму можно заняться и стремительно набирающим популярность во всем мире экстремальным развлечением – каньонингом (каньонинг – преодоление каньонов без помощи плавательных средств вроде лодок и байдарок. Смесь альпинизма, плавания и треккинга).

В районе горы Демерджи (поселок Лучистое) на реке Джурла любителям острых ощущений предлагают спуститься по отвесным стенам и водопадам урочища Сотера. Удовольствие обойдется в 3 тысячи рублей с человека. В стоимость входит снаряжение, обучающее занятие и инструктор. Доехать до Лучистого можно на троллейбусе или автобусе, следующем в Ялту.

Впрочем, Крым прекрасен всегда – в любой точке и в любую погоду. И даже на широко разрекламированные и «затоптанные» туристами места всегда можно взглянуть по-новому.

Тем, кто его любит, Крым дарит крылья

Симферополь, Галия Шакирова, Виктор Вагнер

Симферополь. Другие новости 28.04.18

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