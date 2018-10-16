Американский кинопродюсер и австралийский актёр собираются восхитить Запад фильмом о Крыме

Претензии Украины на Крым необоснованны, так как регион на законных основаниях является частью России.

Такое мнение высказал американский кинопродюсер Иса Заруи, принимавший участие в съемках получившего две премии «Оскар» фильма «Черный ястреб».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Заруи рассказал, что уже бывал в Крыму и теперь снова намерен посетить регион, чтобы посмотреть на Крымский мост.

«Крым – это территория Российской Федерации. Где-то 50-60 лет назад, во времена СССР, руководитель Советского Союза Никита Хрущев отдал эту территорию Украине. Но Украина в ту пору была частью Советского Союза, а значит, по факту он просто совершил перемещение внутри одного государства. Он не дарил Крым иностранному государству. Это вообще не имело никакого значения с точки зрения территориального вопроса. Сегодня Россия, ее президент просто вернули свои земли, своих людей обратно», – цитирует «ФАН» продюсера.

Заруи признал, что политики, представляющие интересы Запада, не горят желанием разбираться в ситуации, и, соответственно, не признают Крым территорией России.

«Но в Восточной Европе и в Азии у людей больше знаний об истории Крыма, и они реально знают, чей он. Я волнуюсь только о крымчанах. Они ни в чем не виноваты, они просто хотели воссоединиться со своей Родиной. Важно помогать этим людям экономически, важно развивать в Крыму международный туризм, а не только внутрироссийский. Я поеду именно к крымчанам, к тем людям, которые нуждаются в том, чтобы их услышал мир», – считает Заруи.

Актер Луис Мэндилор, известный по фильму «Моя большая греческая свадьба», сообщил о готовности посетить Крым вместе с Заруи, и поддержал идею о съемках фильма о полуострове.

«Киноиндустрия позволяет делать восхитительные вещи, если все правильно спланировано. Люди любят делиться друг с другом интересными историями, а также тем, что они видят в фильмах. То же самое можно сказать и о Крыме, в котором снимался Джеки Чан. Благодаря подобным проектам во всем мире меняется мнение людей об этом месте. В результате люди интересуются Крымом и хотят туда поехать. Любое международное кино меняет представление о месте, в котором ты никогда не был, но впервые узнал посредством фильма», – считает актер.

Ростов-на-Дону, Леонид Маковецкий

Ростов-на-Дону. Другие новости 16.10.18

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