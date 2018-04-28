«Эх, раз, еще раз…» ФАС снова пытается разобраться с ценами на авиабилеты в Крым

Антимонопольная служба России вновь обещает разобраться с завышенными ценами на авиабилеты в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о дороговизне перелетов на полуостров поднимается не первый год. Проблема обострилась после того, как возможность купить субсидированные билеты отставили только несовершеннолетним, пенсионерам и инвалидам.

В 2017 году цены на билеты в Крым были на 30% – 40% дороже, чем в Сочи. И это несмотря на то, что при полетах на полуостров для перевозчиков действует нулевая ставка НДС. По идее, это должно снижать стоимость билетов процентов на 10, но сегодня Крым остается для пассажиров одним из самых дорогих внутренних направлений.

В августе прошлого года поручение разобраться с ценами на авиабилеты в Крыму поступило руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву уже от президента России Владимира Путина. Но ведомство затребовало у перевозчиков необходимые документы только спустя более месяца, когда пассажиропоток резко пошел на убыль. Результаты это инспекции обнародованы не были.

В этом году, по данным потенциальных туристов, цены на билеты выросли на 30% – 40%.

В преддверии нового туристического сезона вопрос высоких цен вновь стал актуален. «На летний сезон в Сочи есть в открытом доступе билеты по 8 тысяч рублей, Москва – Симферополь на этот же период – 30 тысяч рублей», – возмутился глава Крыма Сергей Аксенов, заявив, что ситуация неприемлема.

В ФАС сообщили, что изучают ситуацию: «Если признаки нарушения подтвердятся, то может быть рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства», – заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 28.04.18

Антитеррористическая работа в Крыму подверглась резкой критике. / Минобороны РФ поручено открыть доступ к секретным материалам: в России переделывают карту мира. / Минэнерго России заявило о переносе срока ввода крымских ТЭС. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»