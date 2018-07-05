ФАС удовлетворена ценами на перелёты в Крым

В Федеральной антимонопольной службе не выявили массового необоснованного завышения цен на авиабилеты в Крым. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФАС также признали, что некоторые компании все же подняли тарифы выше средних значений. В отношении таких фирм проверка антимонопольного ведомства продолжается.

Напомним, высокие цены на авиабилеты в Крым не раз становились причиной жалоб в ФАС. Перед курортным сезоном о проблеме заявил и глава республики Сергей Аксенов. В качестве примера он рассказал о резко отличающейся стоимости перелета из Москвы в Сочи и в Симферополь: в летний сезон цена билеты в Крым оказалась выше минимум в три раза. Тогда антимонопольщики пообещали изучить ситуацию.

По словам Артемьева, билеты на рейсы из Москвы до Симферополя продавались в том числе и по так называемым «плоским» тарифам. Он уверяет, что таких было доступно порядка 30%, по 5 тысяч рублей за билет. Они были выкуплены за несколько дней, поэтому тем, кто решил не покупать билет заранее, пришлось тратить больше.

Как уже сообщал «Новый День», СМИ сообщили о сокращении объема перевозок в Крым на 22%. Среди причин – открытие движения по автомобильной части Крымского моста и рост тарифов на обслуживание рейсов в аэропорту Симферополя. Еще одним поводом стал рост цен на топливо.

В аэропорту Симферополя увеличение тарифов называют мерой, связанной с необходимостью вернуть вложения в строительство объекта. Власти призвали федеральные структуры вмешаться в ситуацию, чтобы избежать социальной напряженности в регионе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.07.18

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