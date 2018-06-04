Сэкономить не получится: авиабилеты в Крым подорожают, число рейсов сократится

Российские авиакомпании сокращают объем перевозок в Крым: на ближайшие месяцы летные планы уменьшены на 550 тысяч пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году компании заявляли о готовности перевезти 2,7 млн пассажиров, в этом – чуть более 2,1 млн.

Самое существенное сокращение произошло у «Уральских авиалиний» – на 39%, в Red Wings «подрезали» план на 27%, «Аэрофлот» – на 14%, «Россия» и «Глобус» (дочка S7) – на 13%.

В целом объем перевозок сокращается на 22%.

Один из поводов – рост цен на топливо в Симферополе: в 2017 году тонна керосина стоила 41,5 тысяч рублей, с начала 2018 – уже 50 тысяч. Кроме того, 1 июня аэропорт объявил, что сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 рублей, за обеспечение авиабезопасности – 408 рублей, обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях – 461 рубль, предоставление аэровокзала на рейсе по РФ – 285 рублей на пассажира. В общей сложности стоимость обслуживания рейса выросла на 50%, сообщает «Коммерсант».

Как следствие, специалисты прогнозируют рост цен на билеты. Отметим, что многие компании осенью и зимой продали до 50% билетов на сезон, исходя из старых тарифов аэропорта, но теперь в Симферополе заявляют о необходимости вернуть 32 млрд рублей инвестиций в новый терминал. При этом ФАС подтверждает соответствие прейскуранта аэропорта установленным предельным уровням тарифов и сборов на регулируемые услуги. А нерегулируемые услуги аэропорт «предоставляет на конкурентной основе», и от авиакомпаний не было жалоб на завышение тарифов, заявили введомстве, подчеркнув: у туристов есть альтернатива – до Керчи, Феодосии, Ялты, Симферополя, Судака можно добраться авиа- и автотранспортом через Анапу.

В аэропорту Симферополя утверждают, что аэропортовские сборы мало влияют на цену билета: их доля в себестоимости перевозки, как правило, не превышает 10%, поэтому цена кресла вырастет на «несколько десятков рублей». В ряде компаний уже заявили повышение не менее чем на 1 тысячу – ведь нужно как-то отбить и билеты, проданные по прежним тарифам.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что необходим компромисс: инвестору нужно вернуть вложения, но это возможно лишь при достаточном числе перевозчиков. Если аэропорт и авиаперевозчики не договорятся, то пассажиропоток упадет, причиняя убытки и тем, и другим.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос о дороговизне перелетов на полуостров поднимается не первый год. Проблема обострилась после того, как возможность купить субсидированные билеты отставили только несовершеннолетним, пенсионерам и инвалидам.

В 2017 году цены на билеты в Крым были на 30% – 40% дороже, чем в Сочи. И это несмотря на то, что при полетах на полуостров для перевозчиков действует нулевая ставка НДС. По идее, это должно снижать стоимость билетов процентов на 10, но Крым остается для пассажиров одним из самых дорогих внутренних направлений.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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