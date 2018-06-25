У Крыма могут забрать часть субсидированных авиабилетов – есть более востребованные направления

Федеральное правительство может выделить дополнительные средства для субсидирования авиаперевозок, но Крым рискует остаться без этих средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на программу субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей. Львиная доля этих средств – 75% или 2,86 млрд рублей – выделена Дальневосточному федеральному округу. Но уже минувшей весной был отмечен серьезный дефицит льготных билетов. Чтобы решить проблему, а также предотвратить рост цен из-за подорожания горюче-смазочных материалов, правительство предлагает увеличить объем субсидирования на 700 млн рублей, сообщают «Известия».

Поэтому есть надежда, что льготных билетов в Крым станет больше. Но, с другой стороны, правительство уже приняло решение об изменении соотношения между объемами поддержки в рамках правительство приняло решение об изменении соотношения между объемами поддержки в рамках субсидирования авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток. И, в первую очередь, за счет перераспределения планируется увеличить объем льготных перевозов в ДФО, где отмечен наибольший дефицит билетовНОвый . Так что возможен вариант сокращения субсидирования крымского направления, например, на сентябрь, октябрь и ноябрь.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпании сокращают объем перевоз в Крым из-за роста стоимости обслуживания в аэропорту Симферополя: на ближайшие месяцы летные планы уменьшены на 550 тысяч пассажиров.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 25.06.18

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