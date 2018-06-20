Дешевых авиабилетов в Крым может стать больше

Правительство России изменило порядок предоставления субсидий организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности перевозок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пассажирские авиаперевозки по маршрутам, связывающим российские регионы с Дальним Востоком, Симферополем, Калининградом субсидируются по следующей схеме: 75% ассигнований направляются на дальневосточные направления, до 15% – на крымское и 10% – на перевозки по маршрутам между субъектами Федерации и Калининградом.

До сих пор в случае наличия после 1 сентября неиспользованного остатка бюджетных ассигнований субсидии можно было направлять неизрасходованные бюджетные средства на более востребованные маршруты.

«В целях своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков, перераспределять неиспользованный остаток разрешено после 1 июня текущего года, – говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правительства РФ. – Принятое решение позволит повысить эффективность использования бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение доступности воздушных пассажирских перевозок».

Напомним, в 2014 – 2015 годах субсидированные авиабилеты в Крым могли приобрести все жители России. Однако из-за высокого спроса на данное направление, дешевые билеты «разлетались» в течение нескольких часов после начала продаж.

Поэтому с 2016 года воспользоваться субсидированными билетами могут только несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды.

Однако летом таких билетов все равно не хватает. Новый порядок позволяет увеличить число субсидированных билетов на крымском направлении за счет переброски средств с менее востребованных маршрутов.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.06.18

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