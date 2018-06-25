На субсидированные перелеты выделят дополнительные 700 млн рублей

В России объем программы по субсидированию авиаперевозок могут увеличить на 700 млн рублей. С данными предложениями выступили Минтранс и Минвостокразвития, рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, в рамках программы дальневосточное направление получит приоритет.

Как пишут «Известия», на программу по субсидированию пассажирских авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей – для Дальнего Востока. Однако уже весной возник дефицит льготных билетов, прежде всего – в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Для предотвращения роста цен, вызванного прежде всего подорожанием горюче-смазочных материалов, в ходе совещания с участием главы государства рассматривалось несколько вариантов решения проблемы, рассказал Дитрих.

По его словам, общий объем программы субсидирования предлагается поднять почти на 20%. «Вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым подготовили предложения по увеличению объемов финансирования программы в целом, предложено увеличить объем программы на 700 млн рублей до конца этого года. Не так давно правительство приняло решение об изменении соотношения между объемами поддержки в рамках этой программы. Это будет первая помощь Дальнему Востоку», – уточнил глава Минтранса.

Новые меры помогут пассажирам, которые планировали свой отдых или визит к родственникам в летнее время, отметил зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он также отметил, что изменения коснутся и начала учебного года, что пойдет на пользу студентам и их родителям.

Увеличение объемов программы «крайне эффективное» решение, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Каждый рубль, который выделяется на субсидирование, дает мультипликативный эффект в виде потребления товаров и услуг на той территории, куда прибывают пассажиры», – пояснил Юрий Барзыкин.

Льготные билеты, субсидируемые государством, могут приобрести российские граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины – старше 60, а также инвалиды и сопровождающие их лица. Помимо полетов из европейской части страны на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и обратно, субсидируется ряд региональных маршрутов.

Москва, Иван Гридин

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