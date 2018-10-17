Все вопросы к правительству: «Аэрофлот» больше не продаёт дешёвые билеты в Крым

Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы в Крым, Калининград и Дальний Восток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», билеты по сниженным ценам не продаются и на рейсы дочерних компаний «Аэрофлота» – «России» и «Авроры».

В «Аэрофлоте» прекращение продажи пояснили освоением всех бюджетных средств, выделенных на выплату субсидий, пишет «РБК».

Напомним, программа субсидированных перевозок была утверждена Росавиацией. В ней приняли участие семь авиакомпаний. На льготные билеты могут рассчитывать пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.

На общую программу 2018 года по перевозкам было выделено 3,8 миллиарда рублей, период выполнения субсидируемых рейсов заканчивается с декабря.

Как уже сообщал «Новый День», из-за высоких цен на перелеты в Крым субсидированные билеты пользуются большой популярностью. Изначально их могли приобрести все жители России, однако позже такую возможность оставили только для определенных категорий граждан.

Тем не менее, в курортный сезон дешевых билетов в Крым все равно не хватает. Накануне заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин предложил россиянам дождаться открытия железнодорожной части Крымского моста, что, по его мнению, вынудит авиакомпании снизить цены на билеты – из-за конкуренции с железнодорожными компаниями.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 16.10.18

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