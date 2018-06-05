Кто-то хитрит: вину за рост цен на перелеты в Крым «вернули» перевозчикам

Руководство аэропорта «Симферополь» возложило ответственность за рост цена авиабилетов в Крым на перевозчиков.

Как уже сообщал «Новый День», российские авиакомпании сокращают объем перевозок по данному направлению, в среднем, на 22%. В отдельных компаниях число кресел уменьшено на 40%.

В авиакомпаниях объяснили это увеличением аэропортовских тарифов в Симферополе с целью «отбить» инвестиции в новый терминал. В аэропорту настаивают – это всего лишь повод, так как на самом деле рост тарифов не может существенно влиять на цену билета.

«Тарифная политика аэропорта Симферополь носит сбалансированный характер и формируется как с учетом интересов перевозчиков, так и с учетом необходимости возврата инвестиций. Регулируемые тарифы ООО «Международный аэропорт «Симферополь» сопоставимы с аналогичными тарифами, установленными ФАС для вновь построенных и реконструированных аэропортов России, – говорится в официальном заявлении руководства аэропорта. Напомним, что Международный Аэропорт «Симферополь» в настоящее время активно модернизирует парк техники и завершил строительство нового терминала и объектов аэродромной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется за счет собственных и заемных средств. Изменение тарифов аэропорта происходит постепенно, их увеличение запланировано на ближайшие 4 года, что удобно для авиакомпаний и позволяет им планировать свои расходы в долгосрочной перспективе. В свою очередь нерегулируемые тарифы аэропорта не повышались в течении нескольких лет ввиду наличия старой инфраструктуры и отсутствия достаточного количества современной техники. На данный момент даже с учетом повышения тарифы аэропорта Симферополь остаются ниже аналогичных тарифов большинства аэропортов южного региона России».

В аэропорту подчеркивают: повышение тарифов не должно отразиться на стоимости билетов для пассажиров, поскольку доля аэропортовых тарифов и сборов, как правило, не превышает 10% в структуре себестоимости билета.

«В пересчете на пассажира цена кресла вырастет незначительно, при этом пассажиры и авиакомпании получают новый современный терминал и инфраструктуру мирового уровня. Это и посадочные рукава, которых никогда не было в Крымском аэропорту и большие площади зон ожидания, современная инфраструктура обслуживания воздушных судов и многое другое. Как результат новый терминал получил звание лучшего регионального аэропорта России по уровню сервиса и комфорта. При этом существует ряд факторов влияющих на себестоимость билета на которые аэропорт повлиять не может – это и собственные расходы авиакомпаний, цена ГСМ, аэронавигационные сборы и пр. Вместе с тем, перевозки в Крым являются финансово привлекательными для перевозчиков, выполняющих перелеты. По нашему анализу доходность на рейсах в Крым выше, чем на зарубежных направлениях. Показатель стоимости билета на километр расстояния для полетов в Крым в два с лишним раза выше, чем по другим направлениям при этом загрузка самолетов на направлении Симферополь в курортный сезон составляет 100%, а в среднем по году – 85%. Если к этому добавить, что в 2018 году перелеты в Республику Крым облагаются по ставке НДС 0%, финансовая привлекательность полетов в Крым при существующих ценах на билеты становится еще более наглядной», – заявляют в аэропорту, отмечая: наблюдается перераспределение провозных емкостей перевозчиками в пользу курортов Турции, Кипра, Европы и других зарубежных направлений, при этом спрос на перелеты в Крым остается стабильно высоким и превышает предложение.

«Об этом свидетельствуют данные пассажиропотока аэропорта. Так в январе-мае 2018 он составил 1 млн 240 тыс 868 человек, что на 7% больше аналогичного показателя 2017 года. Этот факт еще раз наглядно демонстрирует потребность в дополнительных провозных емкостях, – подчеркивают в Симферополе. – И в случае, если авиакомпании не увеличат провозные емкости, их действия могут привести к созданию дефицита на крымском направлении и – как следствие – к росту цен и ограничению доступности Крыма для авиапассажиров».

Между тем, пассажиры отмечают: билеты в Крым в некоторых уже подорожали в 1,5 раза.

Общероссийское объединение пассажиров вышло с предложением создать межведомственную рабочую группу с участием руководства авиакомпаний, аэропорта «Симферополь», поставщиков топлива, представителей правительства Республики Крым и города федерального значения Севастополь, экспертов и Общероссийского объединения пассажиров для проработки возможных решений и недопущения остановки транспортного сообщения или сокращения авиарейсов в Крым, так как это неминуемо приведет к значительному росту цен и сокращению туристического потока.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.06.18

«Спартак» снова устоял: старейший кинотеатр Ялты сносить не будут. / Мустафу несло: Украина взяла на себя ответственность за засуху в Крыму. / Президент России назвал условия возвращения Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»