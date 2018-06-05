Билеты на самолет подорожают: авиакомпании готовятся вернуть «топливный сбор»

Вместе с ценами на автомобильное топливо подскочила и стоимость авиакеросина. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиаперевозчиков, заявили, что это приведет к неизбежному повышению стоимости авиабилетов.

АЭВТ направила письмо вице-премьеру Максиму Акимову, в котором сообщает о повышении цен в 2017 году на авиационный керосин со стороны производителей, по данным Росстата, в среднем на 23,2%.

В документе указывается, что индекс МАУ, отражающий динамику изменения биржевых цен топлива для реактивных двигателей в крупнейших аэропортах московского авиационного узла, вырос на 23,4% до 43 тысяч рублей за тонну. При этом количество произведенного топлива увеличилось на 6,5%. В начале текущего года стоимость керосина стабилизировалась, однако во втором квартале подорожание резко ускорилось.

«По мнению АЭВТ текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», – говорится в письме.

Члены ассоциации просят вице-премьера дать поручение Федеральной антимонопольной службе, проанализировать ситуацию, сложившуюся на топливном рынке, а также провести совещание с участием всех заинтересованных сторон.

Автомобильное топливо в России дорожает второй месяц подряд на фоне роста стоимости нефти. Эксперты прогнозируют, что цены на бензин и дизель будут повышаться и дальше, несмотря на принимаемые правительством меры. Кабмин пообещал снизить топливные акцизы, но стабилизировать рынок не получилось.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.18

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