В бензин добавили «Растишку»? Автомобиль опять превращается в роскошь

Автомобиль в России станет роскошью, а не средством передвижения, если цены на бензин продолжат расти. Такое мнение высказывают пользователи социальных сетей и уже предлагают пересесть из машин в велорикши. Рунет упрекает «жирующую элиту» и призывает власти наконец вспомнить свои обещания, а руководству страны припоминают «скидку на газ Турции, кредиты олигархам под смешные проценты, строительство дорог за космические цены».

«Бензин всё дорожает, а «элитка» жирует на разных экономических форумах. Всё в мыслях о глобальном, а народу сегодня жить хочется, а не выживать», – возмущается @Elga.

При этом россияне чувствуют себя обманутыми. «Выборы закончены – забудьте обещания», – констатирует @Александр Удальцов.

Пользователей соцсетей смешат объяснения властей по поводу феномена роста цен. В Рунете напоминают, что Россия – нефтяная держава, богатая разными ресурсами. Однако, чтобы ни происходило с нефтью, цены на бензин и дизельное топливо только растут.

«Те, кто понимает, знают, что бух-учёт легко списывает прибыль, а менеджмент легко формирует дефицит. В масштабах страны это могут делать только монополисты и только в картельном сговоре и только через офшоры», – комментирует @Анхель Тёмин.

Многие видят причины в неуемных аппетитах элиты и покорном населении. «Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся. (с) Народ безмолвствует...» – делает вывод @pani_Walewska.

Автовладельцы предупреждают, что «три шкуры» скоро снимут и с пешеходов, считающих, что проблема их не касается. «Те, кто говорит «меня это не касается, у меня машины нет» – идиоты. Хлеб и молоко вам, видать, на лошадях в магазины привозят. Слов нет», – пишет в Facebook Екатерина Белецкая.

Вместе с тем, в Сети иронизируют насчет «хитрой арифметики» первого зампреда Центробанка РФ Ксении Юдаевой, ранее заявившей, что «когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен».

В связи с этим пользователей соцсетей волнует вопрос, что еще готовит народу правительство и кто на самом деле управляет страной.

«Путин – против, Медведев – против, Матвиенко – против, Володин – против. А цены на бензин (читай на всё) растут. Вопрос: кто правит в России?» – задается вопросом в твиттере @Вениамин Ковалев

Однако оптимисты видят и положительные стороны: «Скоро будем уже на великах ездить...» – иронизирует @Катерина.

Как сообщал «Новый День», в последние недели в России резко выросли цены на автомобильное топливо, и это процесс продолжатся второй месяц. В Москве бензин марки Аи-92 подорожал до 42,21 рублей/литр, Аи-95 –до 45,50 рублей/литр, дизельное топливо – до 43,99 рублей/литр. Похожая ситуация наблюдается по всей стране.

На прошлой неделе в правительстве РФ признали, что не могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Кабмин принял принципиальное решение о снижении акцизов на автомобильное топливо не позднее 1 июля. Однако, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, падения цен ожидать не следует. Он пообещал «незначительное» повышение стоимости бензина, так как «некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.05.18

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