Правительство снижает акцизы на топливо, но цены вниз не пойдут

Российские власти намерены снизить акцизы на бензин и дизельное топливо уже с 1 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника совещания у вице-премьера Дмитрия Козака с нефтекомпаниями. Он рассказал, что государственные наценки на бензин снизят на 3 тыс. рублей за тонну, а на дизтопливо на 2 тыс. рублей за тонну.

Представитель Козака Илья Джус подтвердил, что встреча была посвящена именно этой проблеме. Кроме того, по его словам, есть планы по дополнительному снижению сборов на 700 рублей за тонну с 1 июля для стабилизации ситуации на топливном рынке. Ранее вице-премьер сообщил, что крупнейшие компании «готовы выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо». Это, по его словам, окажет существенное влияние на уровень цен на топливо.

По данным Росстата, в апреле производители подняли стоимость бензина на 13% по сравнению с мартом. Уже в мае розничные цены на топливо в среднем по России превысили 42 рубля за литр.

Ситуация возмутила россиян. В регионах начались акции протеста. Сегодня, 1 июня, например, запланирован митинг в Омске, вчера протестовали жители Новосибирска, ранее – жители ряда других городов. Несмотря на решение о снижении акцизов уже с сегодняшнего дня, вместо ранее запланированного повышения с 1 июля, представители отрасли, и протестующие уверены, что это не приведет к снижению цен на АЗС, пишет «Коммерсантъ».

Генеральный директор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (защищает интересы независимых нефтетрейдеров) Илья Мороз считает, что снижение акцизов на топливо не приведет к автоматическому снижению цен на АЗС. «Такого не припомню, хотя в случае жесткой политической воли возможен и такой вариант. Это решение может принять только регулятор после того, как стабилизируется оптовая цена», – пояснил Илья Мороз.

По словам Федерации автовладельцев (ФАР) России Сергея Канаева, информация о снижении акцизов с 1 июня поступила в ФАР еще неделю назад. «В любом случае, конечные цены на бензин вниз не пойдут. Проблема не в жадности бизнеса, а в жадности чиновников», – уверен эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.06.18

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