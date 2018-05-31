Камчатский депутат потребовал коновязь для Ракеты у здания заксобрания

Депутат Законодательного собрания Камчатского края потребовал предоставить в непосредственной близости от здания правительства региона место для привязи своего коня по кличке Ракета. Требование выдвинул народный избранник от «Справедливой России» Михаил Пучковский.

По его словам, он пошел на такой шаг из-за высоких цен на топливо – заправлять личный автомобиль, как и пользоваться общественным транспортом ему, пенсионеру, накладно.

«В мои обязанности как депутата Законодательного собрания Камчатского края входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета», – приводит слова парламентария «Кам 24».

В связи с вышеизложенным Пучковский считает необходимым определить место и обустроить коновязь для его любимца у здания правительства на период ближайшей сессии. Депутат рассказал, что 1 или 4 июня он отправит соответствующее обращение губернатору Владимиру Илюхину, председателю Заксобрания Валерию Раенко и руководителю краевого управления ГИБДД Александру Якушеву.

Михаил Пучковский, который работает в Законодательном собрании Камчатского края на неосвобожденной основе (не получает зарплаты за депутатство), уверяет, что иных средств к существованию, кроме пенсии, у него нет. По его словам, конь Ракета стал наиболее удобным средством передвижения: «Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует – да и в еде неприхотлив».

Народный избранник живет в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 31.05.18

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