Перспективы мрачные: цены на бензин отыгрывают предвыборный простой

Ценники на АЗС на бензин и дизель в России меняются со скоростью света. По мнению старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, несмотря на обещание нефтяников стабилизировать ситуацию, ожидать, что в ближайшем будущем стоимость автомобильного топлива зафиксируется, все же не стоит. Эксперт прогнозирует, что до психологической отметки в 50 рублей за литр «рукой подать».

«Розничная стоимость литра топлива поднимается с космической скоростью – пожалуй, максимальной за всю историю новой России. Однако перспективы мрачные: бензин и дизель продолжат дорожать в силу совершенно объективных причин», – пишет в обзоре Бодрова.

Аналитик напоминает, что до выборов президента, прошедших в марте, топливо почти не дорожало. При этом стоимость нефти на мировых рынках росла. «Все было очень просто: крупные компании продавали топливо себе в убыток, потому что в пересчете на литр оптовая цена была выше розничной, – указывает Бодрова. – Мелкие топливные компании и дистрибьюторы на время «завязывали пистолеты» или приостанавливали работу заправочных комплексов, потому что не могли позволить себе работать без прибыли. Теперь цены на бензин отыгрывают четырехмесячный простой».

По оценкам эксперта, только за две недели мая стоимость литра Аи-95 в разных регионах поднялась на 3-4 рубля и вплотную подошла к отметке 47 руб. «Такими темпами и до 50 рублей, о которых мы говорили в начале года, рукой подать», – отмечает аналитик.

Вероятно, цена бензина будет и дальше расти, продолжает Бодрова. Как минимум, на 2-3%, и только затем ситуация стабилизируется. При этом манипуляции с топливными акцизами, анонсированные правительством, не принесут ожидаемого сокращения стоимости, максимум – она зафиксируется на одном уровне. Однако осенью вновь начнет повышаться.

«Для того чтобы в России перестали расти цены на бензин, нужно, чтобы правительство перестало качать максимум из кошельков потребителей. А это, к сожалению, совсем не наша история», – заключает эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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