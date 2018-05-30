Бензиновый кризис: «Роснефть» перевела стрелки на правительство РФ

Рост цен на топливо и дефицит бензина на внутреннем рынке России являются следствием налогового маневра, которое проводит правительство РФ. Об этом заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя претензии антимонопольной службы к нефтяной компании, передает Infox.ru.

Леонтьев посоветовал не переводить стрелки на «Роснефть», а начать принимать «срочные меры регулирования рынка нефтепродуктов» (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала «Роснефти» предупреждение с требованием в течение 8 дней прекратить действия, носящие признаки нарушения антимонопольного законодательство. По данным ведомства, основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов приходится как раз на «Роснефть». Теперь компании предписано обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в необходимом для его потребностей объеме, даже, если это потребует сокращения объемов экспорта.

Вместе с тем ФАС обратилась к российским нефтяным предприятиям с просьбой увеличить поставки топлива на внутренний рынок. Ведомство запросило данные у трех предприятий «Газпрома» в связи со снижением продаж нефтепродуктов, в результате чего могли подскочить цены на бензин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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