Бензин и дальше будет дорожать: политика Минфина подстегивает цены на топливо

Уже больше месяца в России дорожает топливо. Цены на бензин и дизель для рядовых потребителей уже обогнали инфляцию в 5-8 раз. Эксперты считают, что это только начало, стабильности ждать не приходится из-за политики Минфина, который не дает укрепиться рублю на фоне растущей стоимости нефти. В результате для трейдеров привлекательнее отправлять топливо на экспорт, чем продавать его на внутреннем рынке.

За последнюю неделю автомобильное топливо на АЗС подорожало почти на рубль. Граждане возмущены и негодуют по этому поводу в социальных сетях. Кроме того, рост цен на бензин разогнал инфляционные ожидания россиян. По данным Центробанка, они выросли с 7,8% в апреле до 8,6% в мае. В документе «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» уточняется, что показатель повысился на фоне увеличения волатильности курса рубля и ускорения роста цен на бензин.

Обратили внимание на ситуацию и в Совете Федерации, пишет Finanz.ru. Сенаторы собираются отправить официальный запрос в Минэнерго и Минсельхоз, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. По ее словам, в среднем за год бензин подорожал на 22,5%, а в некоторых субъектах почти на 30%, что в 5-8 раз выше прогнозируемой инфляции (4%). «Пусть внятно ответят, собираются они как-то влиять на ситуацию»,– сказала Матвиенко.

Росстат подтвердил, что цены производителей в апреле подскочили на 13%, в марте – на 3,6%. На уровне потребителей топливо стало дороже на 22% за год, указывает старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин, подчеркивая, что рост непременно продолжится, несмотря на предложенные властями меры.

По оценкам эксперта, реализация одного литра бензина Аи-92 обходится АЗС в 4 рубля, НПЗ – в 6 рублей. Даже если правительство решит, как обещало, снизить акциз на топливо на 3000 рублей за тонну, то себестоимость уменьшится лишь на 2,3 рубля. Этого не хватит даже для «стабилизации розничных цен с учетом давления оптового рынка», пояснил Былкин.

С ним согласен гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Туркалов. По его прогнозам, в ближайшие месяцы цена самого распространенного Аи-92 может достичь 46-48 рублей за литр. «Сейчас мы не видим улучшения ситуации в сегменте крупного опта. Что касается розницы, то рынок стабилизируется только в июле-августе. До этого цены будут расти», – говорит Туркалов.

Более пессимистичен в своих оценках аналитик «Финама» Алексей Калачов. По его словам, бензин будет дорожать и в следующем года. Дело в том, Минфин РФ скупает иностранную валюту и не дает укрепиться рублю вместе с ценами на нефть. С прошлого года «черное золото» подросло в цене на 80%, а курс российской валюты потерял 3,5 рубля к доллару США. Это приводит к тому, что экспортировать бензин становится значительно выгоднее, чем продавать его на российском рынке.

В этом случае, по словам аналитиков, было бы логично ввести гибкие акцизы, ставка которых была бы привязана к стоимости нефти и курсу рубля. Иначе правительству придется подстраивать акциз вручную. «Оптовый рынок может стабилизироваться при цене в районе 70 долларов за баррель. Если она будет выше, то принятого правительством решения о снижении акциза станет уже недостаточно. Сейчас цена бензина в России зависит от сделки ОПЕК+, от того как рынки отреагируют на информацию о пересмотре квот», – отмечают эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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