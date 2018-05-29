Как на дрожжах: в Москве цены на бензин продолжают активный рост

На московских автозаправочных станциях второй месяц не прекращается подорожание топлива. По данным Московской топливной ассоциации на 28 мая, за неделю бензин марки Аи-92 подорожал на 90 копеек до 42,21 рублей/литр, Аи-95 – на 88 копеек до 45,50 рублей/литр, дизельное топливо – на 85 копеек до 43,99 рублей/литр.

Если в начале апреля скачок цен на заправках был незначительный, то к середине месяца стоимость стала меняться на 20-25 копеек в неделю. К началу мая темпы подорожания увеличились до 60-70 копеек. К концу месяца цены растут, как на дрожжах, – на 85-90 копеек в неделю.

Как сообщал «Новый День», ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России указали, что основная причина роста цен на топливо кроется в росте акцизов, которые за последние два года повысились вдвое, тогда как планировалось, что увеличение должно было составить не более 15%.

Кроме того, антимонопольщики обвиняли в резком скачке стоимости бензина нефтяные компании, которые больше заинтересованы в том, чтобы экспортировать топливо, чем продавать его на внутреннем рынке.

В правительстве РФ признали, что не могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Кабмин принял принципиальное решение о снижении акцизов на автомобильное топливо не позднее 1 июля. Однако, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, падения цен ожидать не следует. Он пообещал «незначительное» повышение стоимости бензина, так как «некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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