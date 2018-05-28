В России за неделю цены на бензин подскочили почти на рубль

В России продолжается рост цен на топливо, и незначительным, как ранее обещало правительство, такое повышение не назовешь. Так всего за пять дней бензин Аи-92 в среднем по стране подорожал на 76 копеек, Аи-95 – на 79 копеек, дизель летних сортов – на 79 копеек.

По итогам рабочей недели с 21 по 25 мая сильно выросли оптовые цены на топливо: Аи-95 подорожал на 576 рублей – до 54,487 тысячи рублей за тонну, Аи-92 – до 53,804 тысячи рублей за тонну (рост на 210 рублей), летнее дизтопливо – до 49,596 тысячи рублей за тонну (рост на 177 рублей). Такие данные приводятся в обзоре информационно-аналитического центра «Кортес».

В мелкооптовом сегменте отмечается еще более значительное подорожание. В результате для рядовых потребителей стоимость бензина за пять дней поднялась на Аи-95 – до 43,6 рубля за литр, на Аи-92 – до 40,76 рубля за литр, на дизельное топливо – до 43,65 рубля за литр. Наибольшее повышение зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, там цены на бензин выросли более чем на рубль.

Бензин в России дорожает на протяжении месяца. В правительстве признали, что не могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Кабмин принял принципиальное решение о снижении акцизов на автомобильное топливо не позднее 1 июля. Однако, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, падения цен ожидать не следует. Он пообещал «незначительное» повышение стоимости бензина, так как «некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года».

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России указали, что основная причина роста цен на топливо кроется в росте акцизов, которые за последние два года повысились вдвое, тогда как планировалось, что увеличение должно было составить не более 15%.

Кроме того, антимонопольщики обвиняли в резком скачке стоимости бензина нефтяные компании, которые больше заинтересованы в том, чтобы экспортировать топливо, чем продавать его на внутреннем рынке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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