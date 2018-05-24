Правительство РФ бессильно: цены на бензин стали заоблачными

Стоимость автомобильного топлива в России снова бьет исторические рекорды. Даже согласно данным официальной статистики, средняя розничная цена бензина за неделю ускорила рост и на 21 мая достигла 42,03 рубля за литр. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата.

Так, средняя стоимость бензина марки Аи-92 по сравнению с 14 мая выросла на 77 копеек и составила 42,03 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 78 копеек – до 43,27 рубля за литр, Аи-98 – на 56 копеек до 48,27 рубля за литр. Цена дизельного топлива увеличилась на 69 копеек до 43,1 рубля за литр.

Как сообщал «Новый День», накануне правительство РФ приняло принципиальное решение о снижении акцизов на автомобильное топливо не позднее 1 июля. Однако, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, падения цен на бензин ожидать не следует.

«Отрицательного значения (падения цен), естественно, не будет, так как некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года. Но это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо», – отметил он.

Согласно выводам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, одной из основных причин роста цен на автомобильное топливо в России является двукратное повышение акцизов в период с 2015-го по 2017 год, хотя их увеличение должно было составить не более 15%.

В ведомстве констатировали, что в соответствии с Налоговым кодексом акцизы должны были вырасти с 2015-го по 2017 год на 5% на автомобильный бензин, на 15% на дизельное топливо. По факту в результате изменений в Налоговый кодекс акцизы на автомобильный бензин с 2015 года по 2018 год выросли в 2 раза, на дизельное топливо – в 2,2 раза.

«Цены опережают темпы инфляции. Основными причинами роста цен являются рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах», – отмечал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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