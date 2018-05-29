Возмущенные россияне готовят вопросы Путину о ценах на бензин и пенсионном возрасте

На сайте проекта «Прямая линия с Владимиром Путиным» опубликованы популярные вопросы россиян, которые они хотят задать президенту РФ. Граждан волнуют проблемы в экономике, социальной сфере, вопросы внутренней политики, а также ситуация в экологии и науке.

Россиян, в частности, интересует резкий взлет цен на бензин. Как сообщал «Новый День», за неделю с 21 по 25 мая литр бензина Аи-92 в среднем по стране подорожал на 76 копеек, Аи-95 – на 79 копеек, дизель летних сортов – на 79 копеек. Цены на топливо активно растут с апреля этого года. В кабмин ранее признали, что не могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Правительство приняло решение о снижении акцизов на автомобильное топливо с 1 июля, однако, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, падения цен ожидать не стоит.

«Когда у нас перестанут так быстро расти цены на бензин? Цена под 50 рублей. Это очень много, что влияет на общую инфляцию в стране, на продукты питания, услуги, товары, ЖКХ, – возмущается один из граждан. – Ведь мы можем себе позволить низкую цену. Страна у нас добывает около 40% мировой нефти!»

Другого волнует вопрос повышения пенсионного возраста. «Средний возраст жизни мужчин в Тульской области – 64 года. Предполагается повысить пенсионный возраст до 65 лет! Зачем нам такая пенсионная реформа?», – негодует гражданин.

Россиян также интересует реализация программы обеспечения жильем молодых семей. Задавшая соответствующий вопрос женщина жалуется на то, что сертификаты на жилье получают семьи, которые не стоят в очереди, а от чиновников приходят отписки.

Также жители России спрашивают у главы государства, способно ли «новое» старое правительство» осуществить «что-то прорывное», и интересуются, что ждет Россию не только в предстоящие 6 лет, но и в дальней перспективе.

Россиян сильно волнуют проблемы экологии. В частности, один из жителей деревни Свистягино Воскресенского района Подмосковья просит перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от населенного пункта. По его данным, завод планируется построить в 850 метрах от жилых домов.

Ежегодная «прямая линия» с президентом РФ пройдет 7 июня. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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