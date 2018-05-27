Кремль объявил дату прямой линии с Владимиром Путиным

Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня в полдень, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства ответит на вопросы, которые можно будет задать, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и мобильные приложения.

Вопросы принимают сегодня с 8:00 вплоть до окончания программы.

Непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и OK Live, отметили в Кремле.

Прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В текущем году ежегодный телемарафон, в ходе которого глава государства отвечает на вопросы жителей страны, пройдет в 16-й раз.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что формат мероприятия в этом году остается неизменным, однако в нем будут определенные новации – и технологические, и содержательные.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.05.18

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