Бензиновый кризис: ФАС взялась за нефтяные компании, которые работают в ущерб России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение НК «Роснефть», а также запросила данные у предприятий ПАО «Газпром» и уведомила пять компаний о необходимости исполнения обязательств на рынке автомобильного топлива. Как говорится в сообщении ведомства, компании снизили объемы продаж нефтепродуктов, что могло послужить причиной роста цен на бензины марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Анализ, проведенный ФАС, показывает, что в России образовался неудовлетворенный спрос на нефтепродукты, как в биржевом, так и во внебиржевом сегментах.

«Согласно данным Росстата рост розничных цен по состоянию на 20.05.2018 составил по бензину около 5,3% и на дизельное топливо около 5,9%. Рост розничных цен на АЗС имеет место по причине роста с марта этого года оптовых цен на нефтепродукты, в том числе вследствие недостаточности предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте», – отметил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

При этом основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов приходится на «НК «Роснефть». Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям. При этом антимонопольное ведомство поступают жалобы на действия компании, связанные с ограничением (снижением) объемов отгрузки нефтепродуктов мелким оптом.

«В связи с этим ПАО «НК «Роснефть» выдано предупреждение о прекращении в срок до 08.06.2018 действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме, предусмотренном обязательствами по 4-х стороннему соглашению. Также ПАО «НК «Роснефть» необходимо обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив», – говорится в сообщении ФАС.

Вместе с тем ведомство запросил у ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» представить технико-экономическое обоснование увеличения отгрузки на экспорт прямогонных бензинов при одновременном изъятии их из своего технологического производства на фоне наличия неудовлетворенного спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке.

«По информации, находящейся в распоряжении ФАС России, в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года компания «Газпром нефтехим Салават» увеличила в 4,7 раза отгрузку на экспорт прямогонных бензинов (нафта), компания «Газпром» в период с января по апрель 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличило отгрузку на экспорт прямогонных бензинов (нафта) на 9%, а ПАО «Газпром нефть» – на 58,6%», – уточнили в ФАС.

Ведомство считает необходимым компаниям принять меры по увеличению производства и поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренней рынок.

В отношении компаний ОАО «ТАИФ-НК», АО «ФортеИнвест», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» и АО «Антипинский НПЗ» направлены уведомления об исполнении обязательств по четырехсторонним соглашениям. По итогам мониторинга исполнения соглашений за первый квартал 2018 года компаниями также не были соблюдены обязательства по поставке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок.

«В 4-х сторонних соглашениях содержится оговорка о том, что в случае неисполнения обязательств по производству светлых нефтепродуктов в объемах, необходимых для обеспечения поставок на внутренний рынок, может быть рассмотрен вопрос об обеспечении соблюдения требований антимонопольного законодательства, в том числе о выдаче предупреждений», – прокомментировал ситуацию Голомолзин.

Ранее в ФАС отмечали, что еще одной веской причиной для подорожания автомобильного топлива стали действия правительства РФ, которое за два года повысило акцизы почти в два раза, тогда как планировалось их поднять не более чем на 15%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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