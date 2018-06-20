Камчатский депутат приехал на работу на коне из-за роста цен на бензин и получил повестку в полицию

Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский, как и обещал, прискакал на работу на коне. Однако охранники не разрешили привязать «транспортное средство» у здания. Более того, полицейский вручил Пучковскому повестку, согласно которой депутат должен явиться в правоохранительные органы для составления административного протокола.

Ранее народный избранник заявил, что пересядет на лошадь из-за растущих цен на бензин. Как пояснил депутат ИА «Кам 24», он старается не для себя и не для пиара, а для всех камчатцев. По его мнению, резко подорожавший бензин поставил большинство жителей Камчатки на грань выживания. Явившись на работу на коне, Пучковский пытается привлечь внимание к проблемам малообеспеченных людей.

У здания заксо к депутату подошел полицейский и вручил повестку. Как выяснилось, народного избранника обвиняют в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Сам Пучковский точно не знает, в чем он провинился, но предположил, что речь идет о первомайской демонстрации, на которой камчатская оппозиция несла не согласованные с организаторами лозунги.

Депутат посетовал, что прийти на допрос в полицию не сможет. «В повестке, которую мне вручили, указано, что я обязан явиться 26 июня 2017 года. То есть не сейчас, а год назад. Вернуться в прошлое я, естественно, не смогу», – отметил Пучковский.

Стоит отметить, что депутат прибыл в сопровождении двух наездниц. Они-то и увели мерина по кличке Ракета, после того как охранник потребовал убрать животное. По пути полицейские остановили и девушек, но после непродолжительной беседы отпустили. Самому Пучковскому пришлось возвращаться домой на рейсовом автобусе.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.06.18

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