Свердловские антимонопольщики просят водителей рассказать о ценах на бензин

Свердловское УФАС проводит анонимный опрос водителей о ценах на бензин.

Опрос проводится «в связи с изучением состояния конкуренции на рынках розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива», как указано на сайте ведомства. Антимонопольщиков интересует не то, что думают водители о росте цен на бензин за последние месяцы, а ситуация в этой сфере за весь прошлый год.

Часть вопросов стандартные – уровень дохода, расстояние до места работы/учебы, каким транспортным средством владеет респондент, какой бензин заливает. Есть вопросы поинтереснее, например, «Как Вы поступите, если цена на преимущественно используемый Вами вид топлива по всей стране возрастет на 2,5 – 5 руб. за 1 л»? Последний вопрос касается разницы цен на топливо на различных АЗС, причем в вариантах ответа УФАС предлагает выбрать, как различаются цены, одним из вариантов предлагая «цена отличается, но незначительно (разница в цене от 2 до 5 руб. за 1 л.)". Пройти анонимный опрос можно по ссылке.

За последние месяцы в России бензин подорожал на 4-6 рублей. Только за неделю, с 29 мая по 4 июня, цены на бензин выросли на 1,4%, на дизельное топливо – 1,2%. В Югре стоимость топлива перевалила за 50 рублей за литр, в Омске жители выходят на митинги, указывая, что в соседнем Казахстане топливо омского производства можно приобрести на АЗС на четверть дешевле. О грядущем росте цен на билеты из-за стоимости авиакеросина предупредили авиаперевозчики.

Екатеринбург, служба информации

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