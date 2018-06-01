Жители Омска протестуют против бензинового беспредела. «В Казахстане омское топливо дешевле, чем у нас»

Десятки жителей Омска сегодня вышли на митинг и шествия против резкого подорожания бензина.

Участники акции отмечали, что за последний месяц топливо в регионе взлетело в цене 3 рубля, при том что в Омске есть свой нефтеперерабатывающий завод – АО «Газпромнефть – ОНПЗ». Бензин марки АИ-92 в Омске стоит не ниже 40 рублей за литр, минимальная цена литра 95-го – 42,5 рубля. При этом, по словам митингующих, в соседнем Казахстане топливо омского производства можно приобрести на АЗС на четверть дешевле, сообщает ОТР.

Руководитель Омского общественного городского Совета Игорь Басов назвал ситуацию с ценами на бензин произволом, отметив, что «повышение цен отражается на бюджете всех семей». Общественник добавил, что стоимость топлива растет с постоянной регулярностью, а «вся страна молчит».

Еще один участник митинга, представившийся Ильей, заявил, цены на бензин не должны резко расти в стране, где добывается много нефти.

Отметим, что 9 июня митинг против повышения цен на топливо пройдет в еще одном сибирском регионе – Хакасии. На протестный митинг выйдут жители Абакана.

Ранее сообщалось, что в российских регионах начались акции протеста против резкого роста цен на бензин. Накануне протестовали жители Новосибирска, 26 мая протестная акция прошла в Иркутске, где около 20 водителей заблокировали въезд на заправки под предлогом поломки их машин. Вызванные на место инспекторы ГИБДД оштрафовали протестующих за нарушение правил стоянки. Похожие акции прошли и в других городах региона. 20 мая протестовали жители Дагестана. 2 июня акции против подорожания топлива пройдут в Ставрополье.

Тем не менее, несмотря на решение кабмина РФ о снижении акцизов уже с 1 июня, вместо ранее запланированного повышения с 1 июля, представители отрасли уверены, что это не приведет к снижению цен на АЗС.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 01.06.18

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